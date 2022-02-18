Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В Чувашии на межмуниципальном маршруте между Чебоксарами и Новочебоксарском, который региональные власти считают самым проблемным, повышается плата за проезд и вводится абонемент. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Оплата проезда Дарья Драй © ИА REGNUM

Проездной билет (абонемент) вводится с 1 марта на семи маршрутах Чебоксары — Новочебоксарск: №№ 101, 101С, 220, 234, 262, 270, 331. Его можно использовать на 60 поездок в расчёте на 45 дней. Абонементом можно будет воспользоваться и на троллейбусах.

В ведомстве отмечают, что одна поездка по абонементу будет стоить 32 рубля. В то же время повышается плата за разовый проезд: при безналичной оплате она возрастёт с 25-ти до 34-х рублей, при оплате наличными — с 25-ти до 36-ти рублей.

В министерстве ссылаются на то, что в декабре 2021 года перевозчики, работающие на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, просили повысить плату до 42 — 44 рублей.

«Данные уведомления подкреплены расчётами, обосновывающими индексацию», — заверяют в минтрансе Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля глава Чувашии Олег Николаев заявил, что власти не планируют использовать административный механизм для объединения городов Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения республики. Но при этом будет использован агломерационный принцип для включения в федеральные программы.

Подробнее: Глава Чувашии ответил на вопрос об объединении Чебоксар и Новочебоксарска