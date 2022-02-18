Тбилиси, 18 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Одной из главных целей Генеральной прокуратуры станет борьба с дезинформацией. Об этом объявил на брифинге генпрокурор республики Ираклий Шотадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«К сожалению, нередки случаи распространения дезинформации, что часто носит организованный характер. Цель состоит в дискредитации прокуратуры и системы правосудия в целом, а также в демотивации нас — прокуроров, и в попытке оказать влияние на нашу деятельность», — сказал Шотадзе.

Он отметил, что распространение лжи не должно снижать доверия общества к Генпрокуратуре. Одним из основных методов будет публикация информации о деятельности ведомства, чтобы укреплять таким образом доверие.

Шотадзе отметил, что Генпрокуратура уже начала предпринимать шаги по завоеванию доверия общественности в 2021 году. Ведомство активно распространяло важную информацию о своей деятельности, а также провело «беспрецедентное» количество пресс-конференций.