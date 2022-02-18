Вашингтон, 18 февраля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Кролик проник неустановленным пока путём в здание Пентагона, которое считается одним из самых защищённых сооружений в мире. Об этом 18 февраля сообщает портал ARLnow.

Цитата: м/ф «Тайная Жизнь Домашних Животных», реж. Крис Рено, Ярроу Чейни, 2016, США Хитрый Кролик

Пушистого гостя обнаружили в открытом дворе, который расположен в самом центре здания минобороны США. На настоящий момент неизвестно, каким образом кролик смог «просочиться» совершенно незамеченным через пять фасадов.

В качестве рабочей была принята версия, указывающая на ключевую роль ястребов, чьи гнёзда расположены на одном из деревьев в непосредственной близости от здания Пентагона. Предполагается, что хищная птица могла схватить кролика, но испугавшись чего-то, выронить его во двор Пентагона. Обстоятельства появления кролика в Пентагоне расследуются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о курице, которой удалось пробраться на территорию военного ведомства США. Птице удалось каким-то образом незамеченной пройти мимо нескольких постов охраны.