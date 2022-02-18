Севастополь, , 08:28 — REGNUM Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря. Как сообщили 18 февраля в пресс-службе флота, манёвры проводились в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск.

Учения со стрельбами в Черном море Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)

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По замыслу учений, условный противник пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. Для отражения атаки были применены артиллерийские комплексы. В качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные в полигонах боевой подготовки экипажами самолётов морской авиации.

«Также в рамках учения боевые расчёты гвардейского ракетного крейсера «Москва» выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям», — добавили в пресс-службе ЧФ.

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Всего в ходе отработки огневых задач личным составом ракетно-артиллерийской боевой части корабля было поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года новейший малый ракетный корабль «Циклон» успешно провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море. Артиллерийские стрельбы были проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота.