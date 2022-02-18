Москва, 18 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. О погоде, которая ожидается 23 февраля в Центральной России, рассказал 18 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Оттепель

«В среду (23 февраля — ред.) температура немного понизится, будет на 5 градусов ниже нормы. Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным… Вместо супертеплой будет просто теплой. Днем 23 февраля будет около нуля», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик уточнил, что хотя такая температура воздуха является соответствующей мартовским значениям, не стоит думать, что весна уже пришла.

«Двадцать третьего февраля весна не наступит, везде лежит снег. Да, температура соответствует марту, но ведь и в марте, и даже в начале апреля мы не радуемся весне. Когда теплее 15 градусов, тогда действительно радость и тепло», — пояснил Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 18 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), порывистый ветер, гололедица, температура воздуха +3… +5 °C.