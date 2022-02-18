Санкт-Петербург, , 08:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге утром 18 февраля продолжается непогода, сопровождаемая сильным ветром и угрозой наводнения, из-за чего пришлось закрыть затворы на дамбе и остановить судоходство в восточной части Финского залива. Причиной стал циклон «Иления», в холодной тыловой части которого оказалась Северная столица.

Дамба в Финском заливе Dambaspb.ru

Одновременно циклон принес в город похолодание и гололедицу, отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его данным, в Петербурге сохранится облачная погода, пройдёт мокрый снег, переходящий с похолоданием в обычный снег, на поверхности земли образуется гололедица.

Температура воздуха в Петербурге днем составит −1…+1 градус, по Ленинградской области области будет −3…+2 градуса. Ветер западный 7−12 м/с, с порывами до 15−20 м/с. Атмосферное давление начнет расти и составит 738 мм рт. ст., что пока существенно ниже нормы.

«В субботу пасмурно, пройдут осадки в смешанной фазе и днём немного выше 0°», — добавил Леус.

По данным петербургского гидрометцентра на 08:00 мск, в городе +0,6 градуса, ветер западный 5−12 м/с, влажность 84%, давление 728,8 мм рт. ст.

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