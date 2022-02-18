Село Усть-Ишим, Омская область, , 08:23 — REGNUM В Усть-Ишимском районе Омской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двоюродного брата. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в областном УМВД.

Уголовный кодекс РФ Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Сообщение об убийстве поступило в полицию 16 февраля. Оперативники прибыли на место происшествия — многоквартирный дом в районном центре. Установлено, что двое мужчин — двоюродные братья — распивали спиртное. Во время пьянки они поссорились. В результате мужчина 1972 года рождения нанёс три смертельных ножевых ранения старшему брату (1971 года рождения).

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Козульского района Красноярского края признана виновной в убийстве своего супруга.

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