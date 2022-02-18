Южноуральск, Челябинская область, 18 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябимнской области идут проверки по факту травмирования подростка в результате взрыва самогонного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Aaronstj, Eupator Самогон

Надзорный орган изучит соблюдение соответствующими органами законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. А Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 17 февраля. Подростка обожгло горячей жидкостью.