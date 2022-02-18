Джакарта, 18 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Эксперт в области международного права Хикмаханто Джувана считает, что договор об экстрадиции с Сингапуром, который будет ратифицирован правительством Индонезии, не очень выгоден, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По его словам, Сингапур хочет устранить представление индонезийской общественности о том, что государство является убежищем для беглецов.

Правительство немедленно обработает ратификацию трех соглашений между Индонезией и Сингапуром, а именно соглашения о зоне полетной информации, оборонного сотрудничества и договора об экстрадиции.

До сих пор было много нарушителей уголовного законодательства, которые бежали в Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес официальные извинения Индонезии за насилие, причиненное жителям страны в ходе индонезийской войны за независимость в 1945—1949 годы.