Ханты-Мансийск, 18 февраля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Югре несколько сотен жителей Мегиона подписали петицию с просьбой об отставке главы Мегиона Олега Дейнеки и его первого заместителя Игоря Алчинова. Причина в связи с утратой доверия. Петиция опубликована в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admmegion.ru Олег Дейнека

Жители Мегиона назвали три причины, которые привели их к созданию данной петиции. Это проблемы с муниципальным предприятием «Тепловодоканал», оптимизация больницы в посёлке Высокий, плохое качество дорог и бесконечное строительство приюта для животных.

«Такая петиция появляется регулярно. И появляется в преддверии, например, отчёта главы города или других политических событий. В этом году у нас также пройдут выборы на три вакантных депутатских кресла. Считаю, что это пиар-атака и попытка раскачать ситуацию в городе. Если мы говорим о жителях Мегиона, которые её подписали, то это практически нулевой процент», — прокомментировал Ura.ru ситуацию глава Мегиона Олег Дейнека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года сотрудниками следственного управления СКР по ХМАО совместно с РУ ФСБ России по Тюменской области, были проведены обыски в служебных помещениях администрации Мегиона и по месту жительства некоторых должностных лиц, в том числе и мэра города Олега Дейнеки. По версии следствия, часть помещений, купленных горадминистрацией в 2019 году, были не пригодны для проживания.