Самара, 18 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Бывшего директора муниципального предприятия г. Самары «Благоустройство» объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на Конюшенной площади

Сообщается, что после проверок исполнения законодательства при вывозе, сборе и утилизации снега зимой в 2021 году были возбуждены уголовные дела признакам мошенничества.

В прошлом году бюджетом Самары были предусмотрены значительные денежные средства на эти цели. По версии правоохранителей, подрядчик не раз срывал сроки выполнения работ, предоставлял отчеты о состоянии дорог нормативного состояния. На это неоднократно указывали сотрудники прокуратуры, с подрядчиков взыскивались многотысячные штрафы.

После возбуждения уголовных дел сотрудники прокуратуры Самары установили ежедневный контроль за их расследованием. В рамках этих дел расследуются обстоятельства расхождений между принятыми работами и реально выполненными по многомиллионным контрактам.

Отмечается, что следователи вынесли постановление о привлечении экс-директора муниципального предприятия Самары «Благоустройство» в качестве обвиняемого. Мужчину обвинили в мошенничестве с причинением ущерба свыше 20 млн рублей.

Обвинение ему было предъявлено заочно поскольку с 17 февраля он объявлен в розыск.

Прокурор г. Самары взял на контроль ход расследования данного уголовного дела. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за ненадлежащее содержание территорий в Самаре к административной ответственности было привлечено более 400 должностных лиц.