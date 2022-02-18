Биробиджан, , 08:29 — REGNUM Все четыре кандидата в мэры столицы Еврейской автономии прошли предварительный отбор и допущены до голосования в городской думе. Главу Биробиджана депутаты выберут 24 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кандидатуры претендентов были одобрены конкурсной комиссией горадминистрации. Кресло мэра намерены занять замдиректора компании «Городские тепловые сети» Владимир Сахов, глава Биробиджанского района Максим Семёнов, работающий контролёром технического состояния автотранспортных средств Павел Слободчук и экс-депутат Заксобрания ЕАО Вячеслав Целищев. Голосование за кандидатов в городской думе будет тайным.

Как сообщало ИА REGNUM, временно обязанности главы города исполняет 23-летний представитель «Молодой гвардии» спикер гордумы Антон Болтов. Предыдущий мэр Александр Головатый ушёл в отставку 31 декабря 2021 года.