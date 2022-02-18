Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 1108 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано в ковид-стационары 124 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 18 февраля, всего в стационарном режиме лечатся 1734 пациента, у 1076 из которых состояние осложнено внебольничной пневмонией. 155 тяжёлых больных находятся в реанимации.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2188 койки: заняты — 1734, свободны — 454 койки. Занятость коечного фонда составляет 79,3%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в республике достигло 114 205. К настоящему времени от COVID-19 излечились 90 124 человека, в том числе 991 за последние сутки.