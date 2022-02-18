Боровск, Калужская область, , 10:08 — REGNUM Торжественное вручение ключей от новых квартир 17 сиротам из Боровского, Медынского, Жуковского, районов и города Обнинска состоялось 17 февраля в деревне Коряково Боровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Новый жилой дом на улице Армейской в деревне Коряково Фото министерства труда и социальной защиты Калужской области

Деревня Коряково — одно из самых удобных мест для молодых семей. В пешей доступности находятся десятки предприятий новой экономики. Дом полностью готов к заселению, в квартирах сделан ремонт. 46 квартир закуплены для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты областной службы недвижимости в течение пяти лет будут помогать новым жильцам в решении бытовых вопросов.

«Уверен, что эти ключи откроют вам новый светлый период вашей жизни, потому что свой дом, свой очаг — это то место, куда приходишь и со своими печалями, и со своими радостями. Это то место, где будут зарождаться ваши семейные традиции. Это то место, которое ты бережешь», — отметил министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

На обеспечение жильём указанной категории граждан в 2021 году было выделено 320,6 млн рублей, в том числе 66 млн рублей — из федерального бюджета и 254,6 млн рублей — из областного бюджета. По итогам 2021 года для детей-сирот приобретено 110 квартир в Кирове, Калуге, Людинове, Жукове, Хвастовичском, Дзержинском и Боровском районах. В их числе — 46 квартир в деревне Коряково. Кроме того, ведётся строительство многоквартирного дома в Жуковском районе, приобретено восемь квартир по договорам долевого участия в Калуге в доме, завершение строительства которого запланировано на декабрь 2022 года.

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