Минск, 18 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Два дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России ходе проведения совместных учений «Союзная решимость-2022» 17 февраля выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Бомбардировщики Ту-22М3

По данным оборонного ведомства, боевые машины, способные нести на бору ядерное оружие, находились в воздухе около трёх часов.

пресс-служба Минобороны РФ «На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие. Однако это произойдёт только в случае угроз со стороны Запада.

Читайте также: Путин и Лукашенко обсудят 18 февраля дальнейшие действия войск