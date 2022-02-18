Рим, , 08:06 — REGNUM Возгорание произошло на круизном лайнере с 237 пассажирами, который шёл под флагом Италии в Ионическом море. Об этом 18 февраля сообщает Agence France-Presse.

Пожар Pexels

Судно «Евроферри Олимпия», на борту которого в момент происшествия находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, курсировало по маршруту Игуменица — Бриндизи. Капитан корабля уточнил, что возгорание произошло на палубе и запросил помощь в эвакуации пассажиров и экипажа.

По данным береговой охраны, к месту ЧП направлены три корабля ВМС Греции, три буксира и плавсредства. Информация о возможных пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации экипажа судна, севшего на мель у острова Реюньон.

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