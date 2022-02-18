Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 08:02 — REGNUM На севере Красноярского края прошли масштабные рейды по пресечению браконьерства. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Северный олень Alexandre Buisse (Nattfodd)

Рейды на территории Таймыра провели охотинспекторы минэкологии в составе межведомственной группы. В них также приняли участие сотрудники правоохранительных органов. Специалисты проделали путь почти в тысячу километров. Выявлено более 230 туш дикого северного оленя, 342 камуса (шкура с голени животных — прим. ред.) оленя, более десяти мешков рыбы северных пород.

Кроме того, в ходе рейдов проводились беседы с местными жителями о недопущении нарушений правил охоты. Проверки на севере Красноярского края продолжаются.

Как сообщал ИА REGNUM, в Димитровграде Ульяновской области осудили браконьера.

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