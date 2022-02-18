Кавасаки, Япония, 18 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Поезд, работающий на водородном топливе, представила японская железнодорожная компания JR East на экспериментальной базе в городе Кавасаки, 18 февраля сообщает информационное агентство Kyodo.

Rsa Скоростные поезда в Японии

Он получил название «Хибари». Локомотив может проехать на одной заправке до 140 км. Поезда такого типа предполагается использовать в сельских районах Японии. Планируется, что испытания поезда начнутся во второй половине марта 2022 года. Для проверки будут использовать одну из железных дорог рядом с Токио.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Японская компания Toyota Motor представила новый водородный двигатель, который был создан в рамках плана по снижению выбросов парниковых газов в стране. Его установили на гоночный автомобиль на базе Toyota Corolla Sport,