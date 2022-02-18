Алма-Ата, Казахстан, 18 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Казахстане общественный деятель Санжар Бокаев основал политическую партию Namys. Презентацию новой политической силы он провёл в Алма-Ате.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Последние события января перевернули наше сознание, мы стали как-то по-другому относиться к жизни, к событиям, к ситуациям. Это тоже стало одной из главных причин, по которой мы решили создавать партию. Наша партия будет цифровой, основной движущейся силой которой станет наша молодёжь», — заявил Бокаев.

Он отметил, что партия также будет «народной». Председателя выберут члены партии. В программу нового объединения входит создание независимой и справедливой судебной системы, борьба с коррупцией, опора на культуру для развития молодёжи и «полная политическая трансформация».

«Мы должны вернуть право самовыдвижения. Почему мы идем и голосуем за партии, не зная кого они выберут? Ведь фактически руководители партии назначают своих депутатов в мажилис парламента», — сказал Бокаев.

Новый политический лидер заявил, что нужно добиться права выбирать глав городов и областей. Также партия будет добиваться сокращения государственного аппарата, создания качественного образования и медицины и развитие производства.

Как сообщил Бокаев, партия подаст документы на регистрацию в ближайшие дни.