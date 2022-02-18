Москва, 18 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Аудиторы Счетной палаты РФ уверены, что эффект от преференциальных режимов, действующих на Дальнем Востоке, не достигается из-за системных проблем, сообщается на сайте ведомства.

(сс) fsHH А были так близко к цели

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Так, аудиторы заключили, что в государственной программе развития Дальнего Востока отсутствуют планируемые эффекты от льготных налоговых режимов, а ключевые показатели их эффективности носят краткосрочный характер и не связаны с целями развития страны и ДФО.

Стратегические цели применения преференциальных режимов не выделены отдельно для каждого региона Дальнего Востока и не учитывают их социально-экономические особенности. Также в Счетной палате обратили внимание на то, что нет четкой системы целей для каждой территории опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивостока в отдельности, нет единого подхода к разработке перспективных планов их деятельности.

«На первое декабря 2021 года не были утверждены пять из 22 планов ТОР, а 10 из 17 действующих планов не корректировались с даты их утверждения. Установленные в планах показатели эффективности не выполняются. При этом федеральные затраты на инфраструктуру первых 14 созданных ТОР увеличились в реальном выражении более чем в три раза. Что касается перспективного планирования в отношении Свободного порта Владивосток, то оно на данный момент вообще не предусмотрено», — пояснила аудитор Наталья Трунова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальний Восток вложено уже 2 трлн инвестиций и создано более 81 тыс. новых рабочих мест, об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил полпред Юрий Трутнев на совещании по социальному развитию ДФО в сентябре 2021 года.