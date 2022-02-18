Ханой, , 07:54 — REGNUM Десятки внутренних и международных авиарейсов отменили в аэропортах на севере Вьетнама из-за густого тумана, сообщает Вьетнамское информационное агентство (VNA).

Вьетнам Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По его данным, непогода привела к отмене около 30 авиарейсов в Ханое и других северных районах республики. Отмечалось, что видимость составляла около 700−800 метров. что затрудняло взлет и посадку воздушных судов. При этом самолету, летевшему из Японии, пришлось из-за непогоды вернуться в аэропорт вылета.

Предполагается, что выполнение авиарейсов полноценно возобновится в течение дня 18 февраля. Местные синоптики отмечают, что туман является нередким явлением для зимы во Вьетнаме. Это периодически приводит к сбоям в авиасообщении республики.