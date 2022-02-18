Ханты-Мансийск, 18 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Югре директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска с июня 2017 по декабрь 2018 года получил от предпринимателей взятку в виде работ по обустройству собственного земельного участка и системы отопления в доме на сумму более одного миллиона рублей. За это он обеспечил бизнесменам победу в конкурсе на заключение договоров с муниципальным предприятием, а также приёмку выполненных работ.

Чиновник подозревается по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). На данный момент он задержан. По месту его работы и проживания проведены обыски, изъяты имеющие значение для следствия предметы и документы.