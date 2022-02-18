Берлин, , 07:46 — REGNUM По мнению министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Россия своими действиями возвращает мир к временам холодной войны и подрывает основные принципы европейского миропорядка. Об этом Бербок заявила в ходе брифинга для журналистов перед отъездом на 58-ю конференцию по вопросам безопасности в Мюнхен.

Анналена Бербок

Анналена Бербок «Россия беспрецедентным наращиванием войск на границе с Украиной и требованиями времён холодной войны ставит под сомнение основные принципы европейского миропорядка».

По её словам, на полях конференции планируется провести встречу глав МИД стран G7 и двусторонние переговоры с США, Великобританией и Францией, посвящённые ситуации вокруг Украины. Что должно будет «сигнализировать о сплочённости» западных союзников. Также ожидается встреча с представителями «присутствующих» в Мюнхене стран нормандского формата.

Бербок подчеркнула, что «даже микроскопические шаги в направлении мира лучше, чем большие шаги в направлении войны», но потребовала от России «серьёзных шагов по деэскалации», которые подтвердят заявления о готовности к диалогу. Немецкий министр выразила сожаление по поводу отсутствия на Мюнхенской конференции по безопасности российских официальных лиц.

Анналена Бербок «То, что Россия не использует эту возможность, является потерей».

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом к России реализовать шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины обратились главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США.

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