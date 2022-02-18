Пермь, 18 февраля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Пермский краевой суд отклонил апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор по делу о гибели женщины от нападения стаи бродячих собак. О этом сообщает rifey.ru.

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Напомним, на скамье подсудимых оказалась сотрудница Управления экологии и природопользования города Перми. Ее обвинили в халатности, повлекшей смерть человека.

Как уже сообщало РЕ, несчастный случай произошел в Мотовилихинском районе Перми весной 2020 года. В частном секторе обнаружили тело пенсионерки с множественными ранами от укусов животных. Следствие и гособвинение считали, что из-за бездействия чиновницы сложилась критическая ситуация, приведшая к трагическому исходу.

Прокуратура требовала для сотрудницы мэрии три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Однако суд первой инстанции вынес оправдательный приговор. Апелляционная жалоба прокуратуры оставлена без удовлетворения. Чиновница признана невиновной.