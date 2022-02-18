Кито, 18 февраля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий аборты в случае изнасилования, был принят 17 февраля Национальной ассамблеей Эквадора, сообщается на странице эквадорского парламента в Twitter.

Флаг Эквадора

В пользу документа проголосовали 75 депутатов из 137. В принятом варианте законопроекта аборт можно сделать до 12-й недели беременности, а для несовершеннолетних — до 18-й недели.

Для вступления закона в силу документ должен подписать президент Эквадора Гильермо Лассо, который является противником легализации абортов. Ранее глава государства допустил, что может наложить на законопроект вето, если ему не понравится принятый парламентом вариант.

Как передавало ИА REGNUM, 17 февраля палата представителей конгресса американского штата Флорида одобрила законопроект, запрещающий аборты после 15-й недели беременности.