Москва, , 07:35 — REGNUM Около 2,4 тыс. ложных сообщений о COVID-19 удалил с начала текущего года Роскомнадзор. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Фейк

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Начиная с 1 января текущего года сотрудниками Роскомнадзора было удалено или заблокировано в сети интернет 2386 материалов с фейками о коронавирусе. Среди них была информация о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также QR-кодов.

Уточняется, что за весь прошлый год ведомством было удалено или заблокировано 6937 ложных материалов о COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Свердловской области сотрудникам полиции запретили делиться с общественностью фотографиями и иной информацией, если на это у них нет полномочий. Поводом для этого стали ранее размещённые в СМИ фотографии с очередью полицейских возле ведомственной больницы.

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