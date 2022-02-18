Якутск, , 07:37 — REGNUM В Якутии ждут более 150 оленеводов из разных стран. Как ожидается, они примут участие в чемпионате по оленеводству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Такие соревнования будут проводиться впервые.

Оленеводы Admhmao.ru

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Состязания организуют в посёлке Черский в Нижнеколымском районе Якутии в апреле 2023 года. В населённом пункте возводят сооружения, которые будут использовать на чемпионате. Республика уже собирает заявки из других стран, в первую очередь от государств, состоящих в Арктическом совете, а также от Китая и Монголии.

«В нашей республике уделяется большое внимание поддержке оленеводства, племенной работе, экологической охране пастбищ, кадровому обеспечению и сохранению традиций коренных малочисленных народов Севера. Важно, что инициативы Якутии поддерживаются. Так, чемпионат по традиционному оленеводству в Черском вошёл в программу мероприятий Арктического совета под председательством России», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком автономном округе оленеводством занимаются более 800 человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера. В последние десятилетия число оленеводов снижается, растет их средний возраст.