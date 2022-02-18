Владивосток, , 07:35 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире программы «Прямой разговор» выразил своё отношение к задержанию силовиками 17 февраля главы Партизанского района Льва Хамхоева.

Олег Кожемяко Kremlin.ru

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«Это, в общем-то, показательный пример и для других чиновников, кто за счёт бюджета или средств каких-то предпринимателей хочет поправить своё финансовое состояние», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Партизанского муниципального района Льва Хамхоева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.