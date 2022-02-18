Оттава, , 07:30 — REGNUM Варианты наращивания военного присутствия Канады в Европе изучают власти страны, 17 февраля заявила журналистам канадский министр обороны Анита Ананд,

Канадские солдаты U.S. Navy

Глава ведомства отметила, что, если правительство примет положительное решение, то о нем будет объявлено дополнительно.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля министерство обороны Канады сообщило о том, что собирается передислоцировать с Украины в другие европейские страны канадских военнослужащих, задействованных в миссии Unifier. Такой шаг в ведомстве объяснили «сложной оперативной обстановкой», которая наблюдается вокруг Украины.

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