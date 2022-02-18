Оттава, 18 февраля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Варианты наращивания военного присутствия Канады в Европе изучают власти страны, 17 февраля заявила журналистам канадский министр обороны Анита Ананд,

U.S. Navy Канадские солдаты

Глава ведомства отметила, что, если правительство примет положительное решение, то о нем будет объявлено дополнительно.

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля министерство обороны Канады сообщило о том, что собирается передислоцировать с Украины в другие европейские страны канадских военнослужащих, задействованных в миссии Unifier. Такой шаг в ведомстве объяснили «сложной оперативной обстановкой», которая наблюдается вокруг Украины.