Москва, 18 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. Как сообщилои в пресс-службе кредитного учреждения, с 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм»: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Теперь максимальная доходность (с учётом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%. Также улучшены условия по вкладу «Промо Управляй», повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия, — заявил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. — «СберВклад» и «СберВклад Прайм» — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными».

Как отметили в банке, «СберВклад» объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А «СберВклад Прайм» обеспечивает ещё более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+.