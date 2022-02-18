Пермь, , 07:29 — REGNUM В Пермском крае в январе годовая инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,41 процентного пункта и составила 9,27%. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Инфляция в Прикамье Пермское отделение Уральского ГУ Банка России

Так, темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в январе увеличился относительно предыдущего месяца на 0,57 процентных пункта — до 10,92%. Основными причинами такой динамики названы перенос в цены конечной продукции увеличения затрат производителей и ограниченное предложение отдельных видов овощей.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в январе в годовом выражении повысился относительно предыдущего месяца на 0,1 процентных пункта — до 10,70%. Причиной стало ограниченное предложение автомобилей и бытовой электроники при сравнительно высоком спросе на них и рост затрат производителей.

Инфляция на услуги составила в январе 4,91%, изменившись на 0,66%. Рост произошел по причине подорожания проезда в городском транспорте в Перми, а также из-за повышенного спроса на отдых за рубежом.

Стоит отметить, в Приволжском федеральном округе и в России в целом инфляция также ускорилась до 9,11% и 8,73% соответственно.