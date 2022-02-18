Чита, , 07:28 — REGNUM Суточный прирост числа заражённых коронавирусом в Забайкалье может превысить две тысячи человек. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заместителя губернатора Инну Щеглову.По её словам, регион находится в активной фазе распространения вируса.

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«Значения прироста заболеваемости в Забайкалье являются вторыми по России, потому что мы вступили в активную фазу распространения коронавирусной инфекции позднее остальных регионов.

По первичным оценкам Роспотребнадзора на текущей и следующей неделе, скорее всего, будут пиковые значения. Думаю, что 2 тысячи заболевших в сутки — это не предел», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 17 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 125 463 (+1985 за минувшие сутки). Моностационар для лечения COVID-19 загружен на 95%.

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