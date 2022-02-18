Абакан, , 07:25 — REGNUM Ещё девять человека стали жертвами COVID-19 в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в региональном правительстве.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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По информации оперативного штаба, умерли три женщины (71 год, 78 лет, 84 года) и шестеро мужчин (58 лет, 63 года, 64 года, 71 год, 74 года, 85 лет). С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 197 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщал ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 1022 носителя коронавируса, выздоровели 1917 человек.

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