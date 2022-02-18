Барнаул, 18 февраля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Несмотря на продолжающийся повышенный инфляционный фон, основной вклад в который вносит продовольственная инфляция, в том числе из-за сезонного удорожания овощей, Алтайский край остается в пятерке субъектов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на большинство социально значимых продуктов питания. Это следует из данных Росстата по средним потребительским ценам и их изменению в январе 2022 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

По итогам января в крае наблюдались самые низкие средние потребительские цены среди регионов Сибири на рыбу мороженую неразделанную (160,45 руб./кг), яйца куриные (75,22 руб./10 шт.), сахар-песок (55,68 руб./кг), соль (10,86 руб./кг), муку пшеничную (36,93 руб./кг), крупу гречневую-ядрицу (98,70 руб./кг).

По 20 из 24 социально значимых продуктов питания цены ниже, чем в среднем по России. Алтайский край входит в десятку регионов России с наименьшими средними розничными ценами на муку пшеничную, крупу-гречневую ядрицу, яйца куриные.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в Алтайском крае было зафиксировано снижение цен на 8 из 24 социально значимых продуктов (по России — на 4 товара).

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