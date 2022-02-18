Пермский район, Пермский край, 18 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратуре пришлось вмешаться в политическую жизнь сельского поселения. Кандидат на пост главы села пожаловался на нарушение законодательства при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Пермского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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В ходе проверки выяснилось, что по итогам проведенного в конце декабря 2021 года конкурса ни один из двух кандидатов на пост главы сельской администрации не избраны. При этом представительный орган решил объявить новый конкурс.

«Однако данное обстоятельство нарушает законодательство об общих принципах организации местного самоуправления, которое предоставляет право соискателям на данную должность возможность дополнительного выступления, и повторной процедуры голосования», — подчеркнули в прокуратуре.

После внесенного в адрес председателя Совета депутатов сельского поселения представление решение о проведении нового конкурса отменили. Рассмотрение вопроса избрания главы поселения из числа ранее представленных кандидатур назначено на 24 февраля.