Магадан, , 07:32 — REGNUM Специалисты ЦУР Магаданской области провели онлайн-опрос по теме: «Репетиторство и формы обучения школьников на территории Магаданской области», в котором приняли участие около 300 родителей — более половины опрошенных сказали, что дети занимаются с репетиторами. Губернатору Сергею Носову это не понравилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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По результатам опроса более половины опрошенных родителей нанимали для своих детей репетиторов, из них 40% занимаются дополнительно на постоянной основе. Основная цель платных занятий — заполнение пробелов в знаниях. Каждый пятый желает повысить уровень знаний по конкретным предметам, а 23% — успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ.

В топ-3 школьных предметов, по которым родители обращались за помощью к репетиторам, входят: математика, иностранный и русский языки. Более половины опрошенных отметили, что дети занимаются с репетитором 1−2 раза в неделю, каждый пятый — три раза в неделю, а у 7% занятия проходят ежедневно. Практически 90% участников анкетирования положительно оценивают работу репетиторов, отрицательную оценку поставили всего 3% опрошенных.

Также у респондентов спрашивали степень удовлетворенности дистанционной формой обучения. 40% относятся к онлайн-урокам положительно, 60% родителей они не устраивают.

Сергей Носов поручил министерству образования Колымы разобраться в причинах высокого процента обращений родителей к платным учителям.

Как сообщало ИА REGNUM, единый государственный экзамен — действительно пытка для молодежи, как, впрочем, и обычный экзамен является стрессовой ситуацией, но, то как организован ЕГЭ сейчас — это настоящая пытка и для учеников, и для родителей, заявила эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам образования, руководитель департамента образования Евразийского делового клуба Лариса Шеина.