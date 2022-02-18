Нью-Дели, 18 февраля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В штате Махараштра на западе Индии из-за вспышки высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 будет забыто более 25 тыс. домашних птиц. Об этом со ссылкой на представителя местных властей 18 февраля сообщает телеканал NDTV.

Constative.com Птичий грипп

По словам чиновника, на птицефабрике в деревне Вехлоли в округе Шахапур недавно умерли около 100 птиц. Лаборатория в Пуне подтвердила их гибель из-за птичьего гриппа H5N1.

представитель местных властей «Около 25 тысяч птиц на птицефабриках в радиусе одного километра от фермы будут забиты в ближайшие пару дней».

Телеканал отмечает, что в этом году в Индии уже фиксировалась вспышка птичьего гриппа — об уничтожении по этой причине около четырёх тысяч птиц 17 февраля сообщали власти штата Бихар.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты тестирования подтвердили наличие высоколетальной формы птичьего гриппа на ферме индеек в американском штате Кентукки, что указывает на ещё одну вспышку инфекции в птицеводческом секторе США.

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