Абакан, , 07:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 1022 носителя коронавируса, выздоровели 1917 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в региональном правительстве.

В одном из ковидных стационаров Cap.ru

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С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 22 785 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,0; за семь дней — 0,9.

Амбулаторно в настоящее время лечится 12 201 (-590) ковид-пациент, в стационарах — 1047 (-10).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Хакасии выявили 880 носителей коронавируса, выздоровели 2526 человек.

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