Манила, 18 февраля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Трое военнослужащих филиппинских военно-воздушных сил погибли в дорожной аварии, сообщает пресс-служба ВВС Филиппин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что автомобиль с военными врезался в бетонное ограждение, а потом загорелся. В его салоне находились четверо военнослужащих ВВС Филиппин. В результате ДТП трое из них погибли на месте. Выжить удалось только водителю автомобиля, его госпитализировали. Других подробностей о произошедшей дорожной аварии не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля два автобуса столкнулись на трассе в провинции Северный Кордофан в Судане. В результате ДТП погибли десять человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости водителем одного из автобусов.