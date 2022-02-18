Пермь, 18 февраля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Пермском районе Пермского края на скамье подсудимых оказались двое подростков 14 и 15 лет. Они признаны виновными в изнасиловании женщины. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

По данным следствия, преступление совершено в августе 2021 года. Злоумышленники последовали за знакомой пьяной пермячкой в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочерёдно изнасиловали.

Суд приговорил подростков к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.