Москва, , 07:06 — REGNUM Тест-система на определение иммунитета после назальной вакцины от коронавируса разработана Центром имени Гамалеи в России. Об этом 17 февраля сообщил журналистам глава Центра, академик РАН Александр Гинцбург.

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Специалист подтвердил, что тест-система уже разработана, метод найден, исследователи поняли, как надо брать биоматериал на анализ. По словам Гинцбурга, иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

Также учёный уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, она применялась и ранее, но с другими целями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал об особенностях вакцины от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц.

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