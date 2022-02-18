Мадрид, , 07:05 — REGNUM Генеральный координатор мэрии Мадрида Анхель Карромеро подал в отставку с занимаемой должности. Соответствующий шаг был предпринят политиком после разразившегося скандала о шантаже «Народной партии» в отношении главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, сообщает агентство EFE.

Исабель Диас Аюсо Pp.es

Уточняется, что решение об отставке вступило в силу с момента подачи заявления.

Информацию об отставке подтвердил EFE сам Карромеро, который заверил, что делает это «в целях самозащиты».

Отмечается, что Карромеро подал в отставку после разговора с мэром испанской столицы Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой, который состоялся после публикации информации, уличающей координатора мэрии в предполагаемом шпионаже против Исабель Диас Аюсо.