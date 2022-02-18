Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM В Ревде Свердловской области проводится проверка после возгорания в школе №28. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пожар

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Известно, что пожар случился в классе русского языка и литературы. Эвакуированными оказались 663 учащихся и сотрудники.

Прокуратура Ревды установит обстоятельства произошедшего и условия, им способствовавшие. А при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 17 февраля.

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