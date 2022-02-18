Пермь, , 06:59 — REGNUM Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго», которое является «мусорным» региональным оператором, будет реорганизовано. До конца марта оно станет акционерным обществом. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Вывоз мусора Admobninsk.ru

Весь пакет акций предприятия. Соответственно, контроль за принимаемыми решениями, будут закреплены за правительством Пермского края и краевым министерством ЖКЖ и благоустройства.

Смена организационно-правовой формы управления проходит в рамках исполнения федерального законодательства. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до 8 января 2020 года и осуществляющие деятельность на товарных рынках в РФ в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации до 2025 года. В противном случае они будут ликвидированы в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Напомним, в рамках конкурса регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года стал ПКГУП «Теплоэнерго».