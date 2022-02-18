Сельхозпроизводителей Приамурья призвали страховать урожай
Благовещенск, 18 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Амурской области сельскохозяйственные компании предупредили о снижении объёмов господдержки при потере урожая. Глава региона Василий Орлов призвал организации пользоваться услугами страховых компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.
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Ранее в случае потерь из-за ЧС сельхозпроизводители получали 80% от начисленной страховой премии по договору страхования, теперь эту долю будут планомерно снижать до 50% в 2025 году.
Начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства региона Игорь Шелевой рассказал о том, что ведомство направило президенту РФ предложение сохранить прежним размер выплат. Деньги предлагается напрямую перечислять страховым компаниям. По словам Игоря Шелевого, инициативу поддержали в федеральном минсельхозе и намерены внедрять.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году паводок нанёс ущерб сельхозпроизводителям Амурской области на 935 млн рублей.