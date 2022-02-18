Благовещенск, 18 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Амурской области сельскохозяйственные компании предупредили о снижении объёмов господдержки при потере урожая. Глава региона Василий Орлов призвал организации пользоваться услугами страховых компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

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Ранее в случае потерь из-за ЧС сельхозпроизводители получали 80% от начисленной страховой премии по договору страхования, теперь эту долю будут планомерно снижать до 50% в 2025 году.

Начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства региона Игорь Шелевой рассказал о том, что ведомство направило президенту РФ предложение сохранить прежним размер выплат. Деньги предлагается напрямую перечислять страховым компаниям. По словам Игоря Шелевого, инициативу поддержали в федеральном минсельхозе и намерены внедрять.

«Сельхозстрахование в последнее время приобретает актуальность ввиду негативных природных явлений. Три последних года, несмотря на то, что мы не выполняем федеральные требования — не страхуем урожай — мы получаем господдержку за потери во время ЧС. Больше надеяться на поддержку из-за чрезвычайной ситуации по отдельным поручениям из федерального бюджета нам не приходится. Поддержка, которая раньше предоставлялась на возмещение ущерба, понесённого в результате чрезвычайной ситуации, будет минимизирована. Минсельхоз будет уходить от возмещения прямых затрат, как это делалось раньше», — отметил министр сельского хозяйства Олег Турков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году паводок нанёс ущерб сельхозпроизводителям Амурской области на 935 млн рублей.