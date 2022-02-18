Москва, 18 февраля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Активисты Народного фронта считают, что нужно включить в проект закона о местном самоуправлении нормы об обязанности муниципальной власти участвовать в практической помощи медицинским организациям, сообщается на сайте ОНФ.

(сс) Лобачев Владимир Эмблема ОНФ

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По мнению экспертов, необходимо возложить на органы местного самоуправления обязанности по обеспечению медицинских организаций необходимым количеством медработников, средствами связи, интернетом, установлению периодичности проведения текущего и капитального ремонта помещений, обеспечению транспортной доступности, обеспечение медработников служебным жильем в соответствии с нормативами.

Член Центрального штаба Народного фронта Иван Мохначук пояснил, что проблемы первичного здравоохранения обсуждаются из года в год, ведётся большая работа по строительству ФАПов, но выясняется, что власти на местах не всегда помогают.

«Взяли ФАПы под контроль и столкнулись с тем, что местные органы власти не дорабатывают эти вопросы, либо считают их второстепенными, либо ссылаются на отсутствие полномочий, либо на отсутствие финансов и еще кучу причин, чтобы не решать проблему, если она четко не прописана в законе. Чиновники водят нас по кругу и спихивают с себя проблемы. Поэтому мы считаем, не решив эту общую задачу, мы так и будем ходить по кругу», — считает общественник.

ОНФ поддержали и юристы Национальной медицинской палаты — текущая версия закона должна наделять местные органы власти большим количеством полномочий.

«Мы постарались сделать акцент на том, что доступность обеспечивается качеством работы и жизни медработников. И поскольку предусмотрено постепенное введение в действие положений нового закона до 2028 года, мы считаем, что наши предложения нужно внести еще раз, чтобы и в действующий закон они вошли», — сказала одна из авторов поправок, руководитель юридической службы Национальной медицинской палаты Лилия Айдарова.

Высказал своё мнение и сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль:

«Мы, конечно, в сложной ситуации. Те полномочия, которые были раньше прописаны, мы об этом говорили прямо, не решали вопросы сельского здравоохранения, потому что фактически мало что на местах самоуправление может при существующем бюджете сделать. Поэтому по вопросам вроде протечки крыши надо было не местными силами решать, а писать в вышестоящее министерство. В том виде, в котором представлен новый законопроект, когда я его прочитал, у меня была реакция настоящая, мужская — что вы делаете, так разве можно?! Я понимаю, есть проблемы в стране финансовые, но то, что мы получили по местному самоуправлению, не принесет ничего, кроме негатива».

Народный фронт передаст свои предложения в профильный комитет Госдумы, после чего пройдет встреча экспертов с законодателями. А Народный фронт продолжит подготовку к круглому столу «Практическая реализация изменений, внесенных в Конституцию Российской Федерации, затрагивающих сферу здравоохранения», назначенному на 21 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области более миллиарда рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 году.