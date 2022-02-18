Екатеринбург, 18 февраля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Задержанным в Екатеринбурге за избиение двух женщин мигрантам может грозить до семи лет заключения. Такую санкцию содержит часть 2 статьи 213 УК РФ, по которой уголовное дело возбудил Следственный комитет.

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Эта статья предусматривает ответственность за хулиганство, совершённое группой лиц. А полиция возбудила дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Материалы уже переданы из полиции в СКР и не исключено, что обвинение по этой статье будет ужесточено.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля мигранты из хулиганских побуждений напали группой лиц на двух женщин. Это произошло в Сортировочном районе Екатеринбурга.