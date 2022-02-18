Сантьяго-де-Компостела, Испания, 18 февраля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Председатель галисийского отделения «Народной партии» и глава правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо считает «неслыханным и непростительным» тот факт, что кто-то из его однопартийцев заказал расследование в отношении президента автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета правительства региона Фейхоо заявил, что если такое расследование действительно имело место быть, то «они должны объяснить, почему, и взять на себя ответственность».

Политик также назвал сложившуюся ситуацию ненормальной и подчеркнул, что не считает нужным «нанимать кого-то для получения информации о том, что и так является публичным и прозрачным», имея в виду информацию о госконтрактах, которая находится в открытом доступе на портале автономного сообщества.