Нью-Дели, , 06:45 — REGNUM В результате пожара, вспыхнувшего в СПА-центре в пригороде Нью-Дели вечером 17 февраля, погибли два человека. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции 18 февраля сообщает телеканал NDTV.

Дым Jan-Peter Palmunen

По его данным, к утру пожар в оздоровительном центре был полностью потушен.

представитель полиции Нью-Дели «Два человека были найдены мёртвыми внутри СПА-центра: 26-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они умерли от удушья».

В настоящее время ведётся расследование причин трагедии. По предварительной версии, пожар возник из-за короткого замыкания во время уборки в помещениях центр. Из-за пандемии COVID-19 он бездействовал около одного года и должен был открыться для приёма клиентов через несколько дней.

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